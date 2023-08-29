В Челябинской области упал вертолет Ми-8, сообщил телеграм-канал «112». По его данным, на борту находились три человека, все они погибли. Позднее эту информацию подтвердило агентство РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Осторожно, новости» отмечают, что авария произошла около поселка Прудный в Сосновском районе Челябинской области. Очевидцы рассказали каналу «112», что вертолет сильно болтало из стороны в сторону, после чего он камнем полетел вниз.

По данным РИА «Новости», причиной крушения стал отказ техники. Телеграм-канал Baza пишет, что вертолет принадлежал ФСБ и выполнял тренировочный полет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что борт принадлежал авиаотряду ФСБ.



Обновлено в 14:54. Добавлен комментарий Алексея Текслера.

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