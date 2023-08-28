В Ярославле силовики сорвали антифашистский турнир по боксу. Организатора пытали

В Ярославле силовики не дали провести антифашистский турнир по боксу «Красный угол». Об этом пишет телеграм-канал «Молот социализма», ссылаясь на участников несостоявшегося мероприятия.

По их словам, 26 августа незадолго до запланированного начала турнира на место его проведения приехал отряд СОБР. Силовики уложили всех присутствовавших на землю, а организатора мероприятия Максима З. подвергли пыткам.

«Били током организатора, сказали не проводить мероприятия, не согласованные с государственными структурами и потребовали отменить концерт, который должен был состояться после турнира», — рассказал участник соревнований.

Как сообщается, в боксерском турнире «Красный угол» съехались принять участие антифашисты и коммунисты из Москвы, Ярославля, Костромы, Иванова и Рыбинска, а также представители местного отделения КПРФ.

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