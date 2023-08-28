Во Владивостоке ФСБ задержала сотрудника американского консульства по обвинению в сборе данных о войне для Вашингтона

ФСБ задержала во Владивостоке сотрудника американского консульства Роберта Шонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там уточнили, что Шонову предъявлено обвинение в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Как утверждают в ФСБ, «с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году».

На видео, опубликованном ЦОС ФСБ, Шонов дает признательные показания. В спецслужбе также сообщили, что намерены допросить упомянутых сотрудников американского посольства, «в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.