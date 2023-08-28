Похитители детей и коллаборационисты. «Важные истории» рассказали, кто выдвинулся на выборах в оккупированных Россией украинских регионах

«Важные истории» и Conflict Intelligence Team изучили избирательные списки на оккупированных территориях Украины — в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Более 70% всех кандидатов в Запорожской и Херсонской областях — это местные жители. В списках от партии КПРФ таких 89%, а, например, от «Единой России» всего 55%. «Важные истории» отмечают, что некоторые кандидаты в качестве места жительства указали Херсон, хотя украинские войска освободили город еще в ноябре 2022 года.

Треть всех кандидатов в этих регионах — это домохозяйки, пенсионеры, студенты или безработные. Большинство из них баллотируется от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». В списках партии власти таких всего 3%. От «Единой России» в основном баллотируются главы местных органов власти и госорганизаций, а также другие чиновники, бюджетники и небольшой процент предпринимателей.

Например, первым в партийном списке в Запорожскую областную думу значится «руководитель» Запорожской области Евгений Балицкий, второй — «глава» администрации Мелитополя Галина Данильченко. Среди кандидатов есть и самопровозглашенный мэр Бердянска Александр Сауленко, которого в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за коллаборационизм.

Зампред оккупационного правительства Херсонской области, также выдвинувшийся на нынешних выборах, Виталий Булюк еще в апреле 2022 года занимал проукраинскую позицию. «Херсон — це Україна», — писал он тогда в соцсетях, но уже через месяц изменил свое мнение. Его называют одним из самых влиятельных людей в Херсонской области. Двух украинцев, которых российский суд признал виновными в покушении на Булюка, приговорили к большим срокам — 23 и 24 года колонии, пишут «Важные истории».

Кроме украинцев, в списках кандидатов на выборах в заксобрания оккупированных регионов есть 340 россиян. Большинство — это жители приграничной Ростовской области, но есть и 30 москвичей.

«”Единая Россия” — партия власти, которая, без сомнений, и станет лидером по итогам выборов, по сравнению с другими партиями наименее настроена включать местных жителей Запорожской и Херсонской областей в парламенты этих двух регионов», — отмечают «Важные истории». Зато в списки включили двух малоизвестных сотрудников Кремля.

Среди кандидатов на выборах в Херсонской области также есть депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, причастный к депортации детей из Украины, и, например, 23-летний мобилизованный москвич Даниил Базель, который «провел в Запорожье 11 месяцев». «Избираться я решил, потому что мне очень понравился регион», — рассказал он «Важным историям», оценив свои шансы на победу в 80%.

Во всех четырех оккупированных регионах на выборах победит «Единая Россия». Такой прогноз дает государственный ВЦИОМ. Согласно его данным, в Запорожской области партия власти наберет 89% голосов, в Херсонской и «ЛНР» — 80%, а в «ДНР» — 83%.

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