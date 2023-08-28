Британская разведка полагает, что Россия отменила масштабные военные учения из-за нехватки войск и техники

Россия, вероятно, отменила очередные крупные военные учения «Запад-2023». Об этом в очередной сводке сообщает британская разведка. По мнению ее аналитиков, причиной отмены стала нехватка войск и техники из-за войны в Украине.

Как говорится в сводке, с 2010 года Россия в рамках четырехлетнего цикла регулярно проводит военные учения в разных регионах. На западе страны такие учения последний раз проводились в 2021 году. Британские аналитики полагают, что российское военное командование считает приоритетом противостояние угрозе со стороны НАТО, поэтому следующие учения на западе России должны были пройти уже в 2023 году.

Как отмечается в сводке, предыдущие учения «Запад-2021» стали крупнейшими с советских времен. По мнению британских аналитиков, неудовлетворительные результаты российских военных в Украине свидетельствуют о том, что стратегические учения имеют ограниченную ценность и носят в основном показной характер. В разведке Великобритании полагают, что в этом году учения решили не проводить из-за нехватки войск и техники, вызванной продолжающейся войной в Украине.

В качестве еще одной возможной причины отмены учений в британской разведке называют критику, вызванную внутри России проведением такого рода мероприятий в военное время.

Последние крупные военные учения «Восток-2022» в России провели с 1 по 7 сентября 2022 года. В них приняли участие 50 тысяч российских военнослужащих. Вскоре после этого украинской армии удалось провести успешную контрнаступательную операцию в Харьковской области, которая в конечном итоге вынудила российские власти объявить мобилизацию.

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