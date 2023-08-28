Экс-прокурор Воркуты отправился на войну в Украине и перестал платить деньги подростку, которого сбил на пешеходном переходе 

Бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов, осужденный за ДТП, отправился воевать в Украину и перестал выплачивать компенсации пострадавшему студенту Степану Сонину. Об этом сообщила его группа поддержки.

В сентября 2020 года Абрамов сбил на тот момент 17-летнего Сонина на пешеходном переходе. Позже выяснилось, что прокурор сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2021 года Абрамова приговорили к четырем с половиной годам колонии. Сонину суд присудил компенсацию — 500 тысяч рублей.

Позже, как пишет группа поддержки, его мать добилась другого решения: «выплаты в качестве компенсации материальных затрат на лечение сына в размере 825 579 рублей, а также возмещения утраченного Степаном заработка — 25 тысяч рублей ежемесячно за период с 1 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года».

Однако Абрамов подписал контракт на военную службу с Министерством обороны и отправился в Украину. Когда именно это произошло — неизвестно, но отмечается, что он уже подал заявление на приостановку выплат по исполнительным производствам.

«Пользуясь правом, предоставленным Федеральным законодательством, он находится под юридической защитой от возбуждения в отношении него исполнительного производства, в том числе в качестве моральной и материальной ответственности за совершенное преступление. Таким образом, в настоящий момент семья Степана не имеет возможности получить установленных судом выплат и компенсаций, который были бы использованы для его лечения, восстановления и реабилитации», — говорится в сообщении группы поддержки.

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