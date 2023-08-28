В Петербурге за стрельбу задержали бывшего наемника ЧВК Вагнера

Вечером 27 августа местные жители сообщили в полицию о звуках стрельбы на Ржевском полигоне в Красногвардейском районе города. Прибывшие на место силовики задержали троих мужчин, в том числе бывшего наемника ЧВК Вагнера Юрия Новикова. У них изъяли пистолет и автомат. Об этом пишет местное издание 47news.

По его данным, двоих из троих задержанных вскоре отпустили, а на Новикова составили протокол о мелком хулиганстве. Изъятый у него пистолет оказался охолощенным, а автомат АКС 74У, отправили на экспертизу. При себе у Новикова также оказались два рожка с патронами к нему. В связи с этим полицейские решают вопрос о возможном возбуждении дела о незаконном обороте оружия.

В 2018 году Юрия Новикова приговорили к 15 годам колонии за убийство, которое он совершил в 2016 году в Петербурге. В 2019 году он начал отбывать наказание, а после полномасштабного российского вторжения в Украину завербовался в ЧВК Вагнера. Повоевав, Новиков вышел на свободу уже летом 2022 года.

Как пишет 47news, свое поведение Новиков объяснил тем, что очень переживал из-за гибели основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а стрельбой из автомата выразил ему уважение.

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