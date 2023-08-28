В 2022 году российские НКО собрали 113 миллиардов рублей на помощь военным — «Новая газета Европа»

В прошлом году российские некоммерческие организации, которые работают с военными и мобилизованными, собрали минимум 113 миллиардов рублей пожертвований. Это на 28% больше, чем в 2021 году, выяснила «Новая газета Европа».

В исследовании издания говорится, что после объявления в России мобилизации в сентябре прошлого года, количество постов о сборах для военнослужащих только во «ВКонтакте» выросло в четыре раза — до 24 тысяч в месяц. Причем это касается только публикаций с тегами: #zov,#своихнебросаем,#сво. Деньги собирают на самое необходимое — медикаменты, спальники, бронежилеты, тепловизоры и другие элементы экипировки, термобелье и средства гигиены, а также на дроны и рации.

«Новая газета Европа» нашла 416 организаций, которые собирают пожертвования через соцсеть «ВКонтакте». Каждая шестая из них была создана после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. При этом, как выяснило издание, «на одну публикацию с реквизитами юридического лица приходятся две с указанной банковской картой», то есть деньги на нужды российской армии собирают не только фонды, но и обычные граждане.

«Четверть постов со сборами, найденных нами во “ВКонтакте”, распространяются госучреждениями. Это администрации поселений и районов, детские сады и другие бюджетные организации, которые подтвердили свой статус через Госуслуги», — пишет издание.

Кроме того, в первой половине 2023 года на 34% выросло количество регистраций НКО, связанных с военной или «военно-патриотической» тематикой. Среди них большую часть составляют организации, работающие с ветеранами. Их сборы тоже выросли — на 56% по сравнению с 2021 годом.

Больше всего денег на войну в 2022 году собрали всероссийские организации, у которых есть филиалы по всей стране, а также федеральные движения. Например, добровольческое движение «Мы вместе — Севастополь» собрало 5 миллиардов рублей, а «Народный фронт» — 4,7 миллиарда рублей.

Власти регионов также активно призывают местных жителей жертвовать деньги российским военным. В Дагестане после объявления в стране мобилизации по поручению главы Сергея Меликова создали специальный фонд помощи военным. В свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов просил жителей жертвовать деньги фонду «Победа». «Централизованные сборы в регионах — это четверть от найденных нами пожертвований», — отмечает издание.

Некоторые организации, собирающие деньги для нужд российской армии, раньше не занимались военной тематикой. Так, свердловский фонд «Верь и живи» помогал детям с тяжелыми заболеваниями, но 2022 году запустил программы помощи мобилизованным и жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. В результате в 2022 году фонд увеличил свои сборы в 327 раз — до 1,2 миллиарда рублей.

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