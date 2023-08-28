В аннексированном Крыму против мужчины, помочившегося на инсталляцию с символами Z и V, возбудили уголовное дело

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма против 23-летнего местного жителя, помочившегося на инсталляцию с литерами Z и V, возбудили уголовное дело о вандализме по мотивам ненависти либо вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). Об этом сообщает региональное МВД.

Молодой человек снял свой поступок на видео. «Есть такой монумент, хуета полная. Хотите знать, что я сейчас буду делать?» — говорит мужчина на кадрах, а затем мочится на инсталляцию. Кадры опубликовал телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».

Видео было снято в ночь на 26 августа, Сам молодой человек вскоре был задержан, а затем местная полиция опубликовала видео с его извинениями. На кадрах он просит прощения у граждан России и военнослужащих, которые «отдают долг своей родине», за то, что «надругался над символикой СВО». По его словам, будучи пьяным, он не осознавал, «какой низкий поступок» совершал.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», задержанного зовут Александр Тюренко. Также канал опубликовал более продолжительную версию видео с извинениями, где Тюренко после покаянной речи читает гимн России.

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