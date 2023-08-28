В Кыргызстане могут ликвидировать расследовательское медиа Kloop. В прокуратуре считают, что издание формирует у читателей «психические расстройства и сексуальные аномалии»

Прокуратура Бишкека требует ликвидировать Общественный фонд «Клооп Медиа». Об этом сообщается на сайте издания.

В исковом заявлении прокурор города Эмильбек Абдыманнапов отмечает, что «Клооп Медиа» не значится в государственном реестре СМИ, а материалы издания негативно влияют на Кыргызстан.

«Следствием негативного влияния “Клооп” на социально-экономическую обстановку в приграничных регионах Баткенской области является то обстоятельство, что не уменьшается поток внутренней и внешней миграции оттуда», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что в публикациях издания есть высказывания, которые содержат «пропаганду неполноценности граждан Кыргызской Республики по сравнению с русской нацией», а также «носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности».

Кроме того, по версии прокуратуры Бишкека, «Клооп Медиа» своими репортажами генерирует «эмоции страха, тревоги, отчаяния, паники у огромной массы людей», которые якобы из-за этого постоянно ощущают «неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в своих силах и надежду на будущее».

«Постепенно их уделом становятся духовная подавленность, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха, приводящие к развитию социально-стрессовых психических расстройств с агрессивно-криминальным поведением, сексуальными аномалиями, химическими и нехимическими формами аддикции, суицидальной настроенностью и другими нарушениями социальной адаптации», — отмечается в документе.

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