В соцсети Х, которая раньше называлась Twitter, мошенники начали использовать синие галочки для фишинга, пишет The Guardian. В зоне риска чаще всего оказываются клиенты банков и авиаперевозчиков: люди пытаются связаться с представителями компаний через соцсети и наталкиваются на неофициальные, но верифицированные аккаунты.

Раньше синяя галочка обозначала официально подтвержденные аккаунты. После того, как компанию купил Илон Маск, у всех пользователей появилась возможность купить этот значок за 14 долларов в месяц. За подписку в 1200 долларов в месяц можно приобрести золотой значок.

The Guardian рассказала историю одного из пользователей, который столкнулся с мошеннической схемой в Х. Он в течение нескольких месяцев пытался добиться компенсации от сервиса Booking и в итоге решил связаться с компанией через соцсеть, чтобы ускорить процесс. Мужчина получил ответ с просьбой подписаться на аккаунт и написать в личном сообщении свой номер телефона. Затем люди, представившиеся службой поддержки Booking, позвонили ему в вотсапе и сказали, что вернут деньги через сторонний платежный сервис. После этого мужчина обратил внимание на то, что в дескрипторе аккаунта был лишний дефис, и что он присоединился к Х только в июле 2023 года.



Мошенники под видом выплаты компенсаций пытаются выманить у пользователей сведения об их банковском счете, а также платежную информацию и другие чувствительные данные. Ранее сообщалось, что злоумышленники действовали по такой же схеме от имени авиакомпаний EasyJet и British Airways, а также банка Metro в соцсети Х.

Компании призывают пользователей обращаться только к тем аккаунтам, которые имеют золотую галочку.

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