Формальный арест помог Трампу собрать рекордные пожертвования в свой предвыборный фонд

После формального ареста бывшего президента США Дональда Трампа 24 августа, его предвыборному штабу удалось собрать рекордную сумму пожертвований на избирательную кампанию перед президентскими выборами 2024 года. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, всего за трое суток, прошедших с момента формального ареста Трампа по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, в его предвыборный фонд поступило более 7,1 миллиона долларов пожертвований. При этом 25 августа Трампу удалось собрать рекордную сумму за сутки — 4,18 миллиона долларов.

Как отмечает Politico, добиться таких результатов Трампу помог тюремный снимок, сделанный властями во время его формального ареста, так называемый «магшот» (mugshot). После этого предвыборный штаб Трампа и его старший сын начали продавать футболки, плакаты, кружки, наклейки на бамперы и другие товары с «магшотом» и новым слоганом Трампа — «Никогда не сдавайся!» Цены на эту сувенирную продукцию варьируются от 12 до 34 долларов.

В общей сложности за три недели, которые прошли с момента предъявления обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия, его предвыборный фонд смог собрать пожертвований на сумму около 20 миллионов долларов.

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