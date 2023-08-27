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В Курске беспилотник врезался в многоэтажку

09:11 • 27.08.2023

В Курске на улице Карла Маркса беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт. 

«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва», — написал он в своем телеграм-канале. 

Старовойт также опубликовал фотографии последствий взрыва. На последнем этаже дома, в который врезался дрон, выбиты все стекла, а на фасаде остался черный след. «Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества», — добавил губернатор. 

В свою очередь, в Минобороны заявили, что 27 августа «в ночные и утренние часы» военные обнаружили и «уничтожили в полете» два украинских беспилотника самолетного типа. Это, по данным военного ведомства, произошло над территориями Брянской и Курской областей. 

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