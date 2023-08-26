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В Украине столкнулись два учебно-боевых самолета. Летчики погибли 

17:21 • 26.08.2023

В Житомирской области при выполнении боевого задания в небе столкнулись два украинских учебно-боевых самолета L-39. Летчиков погибли. Об этом сообщается в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

«25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование», — говорится в сообщении. 

Там также отмечается, что среди погибших — известный в Украине пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным «Джус». Как пишет «Украинская правда», он служил летчиком истребителя МиГ-29, а с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину «участвовал в воздушной обороне Киева».

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