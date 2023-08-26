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Глава Белгородской области сообщил об обстреле региона кассетными боеприпасами 

11:05 • 26.08.2023

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа снарядами «Града». 

«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четыре пострадавших», — утверждает он в своем телеграм-канале. 

По словам Гладкова, всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Он также добавил, что повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. 

Кроме того, в районе села Купино, по информации губернатора, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков. 

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