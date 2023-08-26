Глава Белгородской области сообщил об обстреле региона кассетными боеприпасами 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа снарядами «Града».

«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четыре пострадавших», — утверждает он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Он также добавил, что повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

Кроме того, в районе села Купино, по информации губернатора, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

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