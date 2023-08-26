В Норвегии убили 40 северных оленей, которые незаконно паслись в России 

Власти Норвегии убили 40 северных оленей, которые пересекли границу с Россией и паслись на территории заповедника «Пасвик» в Мурманской области. Об этом сообщает Associated Press.

В этом году, по сообщениям норвежских властей, в поисках пастбищ границу с Россией пересекли 42 оленя. За это российские власти потребовали выплатить единовременную компенсацию в размере 4,4 миллиона долларов, а также по 4700 долларов за каждого животного. Норвежское издание The Barents Observer пишет, что размер требуемой выплаты сопоставим с тем, что платят нефтяные компании за крупные утечки.

Когда олени вернулись на территорию Норвегии, их убили из-за опасений, что они снова смогут вернуться в Россию. Еще два животных, как отмечается, все еще находятся на территории «Пасвика».

Теперь норвежские власти планируют восстановить оленеводческий барьер вдоль границы с Россией, который построили в 1954 году. Его протяженность составляет 150 километров. Как пишет Associated Press, строительство планируют завершить к 1 октября. Оно обойдется бюджету в 348 тысяч долларов.

В свою очередь, директор мурманского заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила телеграм-каналу BRIEF, что норвежские власти искаженно преподносят информацию. «Эти олени ежегодно забиваются на мясо норвежской стороной, это бизнес оленеводов. Они преподносят так искаженно информацию. Как будто они вынуждены были это сделать. Это обман норвежских читателей», — сказала она.

Ранее Поликарпова отметила, что животных обнаружили на территории заповедника в декабре 2022 года. Некоторые из них находилась в России с 2019 года. Однако, по ее словам, из-за «пандемии и геополитических обстоятельств» вернуть оленей удалось только сейчас. При этом Поликарпова добавила, что олени были домашние, а 40 особей для заповедника площадью 14,7 тысячи гектаров — это «очень много».

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