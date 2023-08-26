Жена и дочь миллиардера Агаларова получили гражданство США и живут в Майами. Сам он выступал за пожизненное правление Путина

Жена и дочь российского миллиардера и владельца Crocus Group Араса Агаларова получили американское гражданство и теперь живут в Майами. Об этом сообщает The Insider.

Издание со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении редакции, пишет, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Агаларов оформил свою квартиру в Майами на жену Ирину Агаларову (Гриль). The Insider отмечает, что там же живет и его дочь — Шейла Агаларова.

Квартира площадью 266 квадратных метров расположена на одном из самых дорогих островов — Fisher Island. Ее стоимость оценивается примерно в 4,3 миллиона долларов. Это не единственная недвижимость Агаларова в США. Например, у него есть особняк в Нью-Джерси.

Структуры Араса Агаларова не раз получали государственные заказы, как утверждает The Insider, в обход конкурсных процедур. Так, он получил подряды на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу, объектов Дальневосточного федерального университета, космодрома «Восточный», антиковидного госпиталя, а также Центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы. В 2021 году его состояние, по данным Forbes, оценивалось в 1,2 миллиарда долларов.

«В августе 2023 года, АО “Крокус интернэшнл” Агаларова получило от Федеральной таможенной службы очередной контракт стоимостью 10,5 млн руб. на проектирование автомобильного пункта пропуска Торугарт в Кыргызской республике. Снова без проведения торгов», — пишет издание со ссылкой на госзакупки.

Миллиардер и его семья были фигурантами скандала о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. А несколькими годами ранее Агаларов заявлял, что Путин — это «идеальный вариант для России». «Если бы он согласился [на пожизненное правление], то я только приветствовал бы. <...> Страна развалится с вашим Навальным», — сказал он в 2012 году.

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