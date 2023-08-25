В ФСБ заявили, что «раскрыли» все антивоенные поджоги, произошедшие с начала вторжения в Украину

Сотрудники ФСБ отчитались о «раскрытии» всех поджогов административных зданий, военкоматов и инфраструктуры РЖД, произошедших в России с начала вторжения в Украину. Сейчас суды рассматривают 22 таких дела.

За организацией поджогов якобы стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» в 10-20 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ. Другим способом «вовлечения в поджоги» сотрудники называют звонки от мошенников, которые представляются российскими силовиками: сотрудниками МВД, ФСБ, СК.

По версии ФСБ, украинские спецслужбы «при подборе исполнителей поджогов» выбирают «молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных».

«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар», — утверждают в ведомстве.

В большинстве случаев такие дела квалифицируются как террористический акт и диверсия, сообщают в ФСБ. По этим статьям можно получить до 20 лет колонии.

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