Стали известны детали визита Пригожина в Африку накануне крушения самолета — WSJ

Последние дни перед крушением самолета в Тверской области основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел в Центральноафриканской республике, пишет Wall Street Journal. Там он встретился с президентом страны и получил от суданских боевиков золотые слитки за поставку ракет.

18 августа Пригожин, по данным WSJ, прилетел в столицу ЦАР Банги, где он встретился с президентом страны Фостером Арканжем Туадерой. По информации трех анонимных источников, на встрече Пригожин заверил президента, что прошедший мятеж не станет препятствием для привлечения людей и инвестиций в сельское хозяйство ЦАР.

Ранее на прошедшем в Санкт-Петербурге саммите «Россия — Африка» Пригожину не удалось поговорить с президентом ЦАР — Путин, по словам источников WSJ, рекомендовал ему дистанцироваться от основателя ЧВК «Вагнера».

На следующий день, 19 августа, после встречи Пригожина с президентом Туадерой рядом со столицей Банги приземлился вертолет, в котором было пять командиров военизированной группировки Судана. Они привезли Пригожину золотые слитки в качестве «подарка» за ракеты класса «земля-воздух», которые поставлял Пригожин.

Как пишет WSJ, такие поставки ракет помогли группировке из Судана добиться успеха в противостоянии с исламистским военным правительством страны — речь идет о захвате оружейного завода и крупнейшей полицейской базы в столице Судана Хартуме. По словам источника WSJ, Пригожин лично пообещал «позаботиться» о победе суданской группировки.

Во вторник, 22 августа, в Ливию с первым официальным визитом прибыла на переговоры делегация российского Минобороны во главе с замминистра Юнус-Беком Евкуровым, который во время мятежа в Ростове-на-Дону разговаривал с Пригожиным. Этот визит, как сказал газете представитель ливийской службы безопасности, стал «сигналом о партнерстве между двумя армиями».

В Ливии, как отмечает WSJ, развернулась конкуренция между Минобороны и наемниками из ЧВК «Вагнера», которые обеспечивали безопасность нефтяных скважин и территории страны по просьбе командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. Мятеж, устроенный Пригожиным в России, по сообщению WSJ, «заставил окружение Хафтара нервничать».

Поездка Пригожина в Африку была вызвана желанием помешать Главному разведывательному управлению ВС РФ заменить ЧВК «Вагнера», пишет The Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Давний знакомый Пригожина рассказал журналистам The Financial Times, что тот считал свой конфликт с Путиным «более или менее» решенным и хотел заново завоевать его расположение, добившись успехов в Африке.

Обратно из ЦАР Пригожин летел с остановкой в Мали, минуя по пути территорию «конкурентной» Ливии. Дату этого полета WSJ не уточняет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.