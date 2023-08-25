Россия заявила об уничтожении 42 украинских беспилотников и одной ракеты

Минобороны России утверждает, что Украина попыталась атаковать Россию 42 беспилотниками, каждый из которых удалось сбить. Над Калужской областью уничтожили ракету, заявил губернатор региона.

В Минобороны заявили, что за минувшую ночь смогли отразить атаку 42 беспилотников. Девять из них уничтожили над Крымом, еще 33 — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Над Калужской областью в полночь система ПВО уничтожила ракету С-200, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

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