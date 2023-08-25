В демо-версии ОГЭ школьникам предложили пересказать текст о фельдшере, воюющей в Украине по контракту, и определить режим в «стране Z»

В демонстрационных материалах по русскому языку для итогового собеседования 2024 года девятиклассникам предложили прочитать, а затем пересказать текст о фельдшере, которая по контракту поехала на войну в Украину. Внимание на это обратила «Медиазона».

Текст начинается словами — «Россия славится своими героями». Далее рассказывается история спортсменки Екатерины Ивановой, которая после школы увлеклась медициной. Отучившись в медицинском колледже Иванова подписывает контракт и отправляется на фронт в Украину, где «выполняет свой долг перед Родиной».

«28 февраля 2022 года вооруженные силы Украины атаковали санитарную колонну. Прапорщик Екатерина Иванова самоотверженно закрыла собой тяжело раненного военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от снарядов противника», — говорится в тексте.

После того, как подростки 13-14 лет «выразительно прочитают» этот текст, они должны будут выполнить еще одно задание. В пересказ необходимо вставить слова подруги Ивановой о том, какая она отличница и боевая девчонка.

В демонстрационной версии ОГЭ по обществознанию упоминаются «жители страны Z» и «государство Z». В одном из заданий школьники должны определить, какой политический режим установился в «стране Z» — это государство с многопартийной системой, независимыми СМИ, где «высшей ценностью являются права и свободы граждан», а также «реализована взаимная ответственность» власти и его жителей.

Ученикам предложены четыре варианта ответов: авторитарный режим, диктаторский, демократический или тоталитарный. И правильным ответом, по версии составителей теста, будет «демократический».

Кроме того, в демо-версии экзамена школьникам необходимо рассказать о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Им, по мнению авторов, являются «служение Отечеству и ответственность за его судьбу», историческая память и преемственность поколений, а также «единство народов России».

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