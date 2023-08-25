В Карелии к местному активисту под видом корреспондента «Медузы» приехали сотрудники ФСБ

В Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали местного активиста Андрея Литвина. Встречу ему они назначили, представившись корреспондентом «Медузы». Об этом сам Литвин рассказал телеграм-каналу From Karelia with freedom.

По словам Литвина, 5 августа он приехал на День памяти в Сандармох, где находится крупное захоронение жертв сталинских репрессий. С собой Литвин привез украинский флаг.

24 августа ему позвонил неизвестный мужчина, который представился корреспондентом издания «Медуза». Он попросил Литвина о встрече, чтобы поговорить о Сандармохе.

Литвин согласился и предложил «корреспонденту» приехать к нему на работу, назвав адрес. Однако вместо журналиста на встречу пришли трое в штатском, которые показали удостоверения сотрудников ФСБ.

Они задержали Литвина, посадили в машину и поехали к нему домой. Там они забрали у него сотовый телефон, ноутбук, украинский флаг и вышиванку. После этого Литвина отвезли в Управление ФСБ по Республике Карелия. Там его допросил еще один силовик. Он не представился, однако Литвин предположил, что это был «начальник» задержавших его мужчин. В ходе разговора «начальник» упоминал, что он «недавно из Волгограда», где «навел порядок», а теперь «наведет его и в Карелии».

По словам Литвина, во время этой беседы ему дали понять, что он должен прекратить свою деятельность. Сотрудники спецслужбы внимательно изучили содержимое ноутбука Литвина, а также контакты в его телефоне. Литвин отметил, что в разговоре сотрудники ФСБ упоминали участников группы поддержки исследователя Сандармоха Юрия Дмитриева, а также блогеров и журналистов Наталью Севец-Ермолину, Георгия Чентемирова и Глеба Ярового.

В итоге Литвина отпустили, вернув ему ноутбук со словами «мы его вам усовершенствовали». При этом украинский флаг сотрудники ФСБ оставили себе.

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