Поддержать
Новости

Из-за ливней во Владивостоке 70 тысяч человек остались без электричества

10:01 • 25.08.2023

Во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. Улицы затоплены, 70 тысяч человек остались без электричества

Из-за циклона в городе аварийно отключили электричество. По сообщению прокуратуры региона, около 70 тысяч жителей остались без света. 

Глава городской администрации Константин Шестаков сообщил, что без электричества осталось 16 улиц, а на некоторых сошли сели. На улице Фадеева во дворах уровень воды — по пояс, рассказывают местные жители, затапливает машины и подъезды. 

Единственная в городе трамвайная линия остановлена из-за воды на путях. На выезде из города образовалась пробка — федеральная трасса Владивосток — Хабаровск также затоплена.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»