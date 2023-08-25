Из-за ливней во Владивостоке 70 тысяч человек остались без электричества

Во Владивостоке за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков. Улицы затоплены, 70 тысяч человек остались без электричества

Из-за циклона в городе аварийно отключили электричество. По сообщению прокуратуры региона, около 70 тысяч жителей остались без света.

Глава городской администрации Константин Шестаков сообщил, что без электричества осталось 16 улиц, а на некоторых сошли сели. На улице Фадеева во дворах уровень воды — по пояс, рассказывают местные жители, затапливает машины и подъезды.

Единственная в городе трамвайная линия остановлена из-за воды на путях. На выезде из города образовалась пробка — федеральная трасса Владивосток — Хабаровск также затоплена.

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