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Финская полиция задержала россиянина из боевого отряда неонацистов «Русич», который воюет на стороне России в Украине

14:50 • 25.08.2023

Полиция в Финляндии задержала участника диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Яна Петровского с позывным «Славян». Об этом сообщает телеканал MTV3 и телеграм-каналы, связанные с ДШРГ «Русич». 

Телеграм-канал ДШРГ «Русич» заявил, что Петровского задержали еще месяц назад, а информация до СМИ не доводилась «в интересах человека и дела». 

Комментарий по поводу задержания дал связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone. В нем говорится, что Петровского задержали 20 июля за «нарушение миграционного законодательства». В Финляндию Петровский ехал с женой, которая хотела «решить вопросы с учебой». 

Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Они отправили запрос на его экстрадицию. 

РИА «Новости» передает, что российское посольство «проинформировано» о задержании в Финляндии россиянина.

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