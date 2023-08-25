Четырех граждан Латвии подозревают в работе на ФСБ России

Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на ФСБ России. Трое из них находятся под арестом, одному избрали меру пресечения в виде запрета на выезд и уведомления в случае смены места жительства.

В ходе расследования прошли обыски на 14 объектах, были изъяты документы и носители информации, которые могли быть использованы для «незаконной оперативной деятельности».

«Лица по поручению ФСБ России осуществляли деятельность, направленную против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц», — сообщает служба госбезопасности Латвии. Детали не раскрываются в интересах следствия, уточняет служба.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики.

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