Американская спутниковая разведка не обнаружила запуска ПВО в самолет Пригожина — NYT

Американская разведка не обнаружила информацию, указывающую на запуск ПВО в бизнес-джет Пригожина, сообщает The New York Times. Тем не менее, окончательный вывод еще не сделан.

Основной теорией пока является взрыв, отмечает издание. Он мог быть вызван бомбой или другим устройством, установленным на самолете. Изучаются и другие теории, среди которых фальсифицированное топливо, сообщают журналисты со ссылкой на анонимные источники.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что у Соединенных Штатов нет информации, указывающей на то, что самолет сбила ракета класса «земля-воздух», к которым относятся ПВО. Другие собеседники тоже сообщили, что американская спутниковая разведка не обнаружила запуска ракеты, и не было никаких доказательств того, что самолет был сбит зенитным оружием. Тем не менее, на западе продолжают изучать возможность использования ракеты «воздух-воздух», даже если взрыв на борту — более вероятный сценарий.

Официальные лица США как публично, так и в частном порядке все больше уверены в том, что Владимир Путин заказал убийство Пригожина из-за мятежа, также сообщает The New York Times. Мятеж — «серьезный вызов» правлению Путина, совершенный впервые за десятилетия.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.