В Астраханской области заключенный объявил голодовку из-за отказа тюремщиков оказать ему медицинскую помощь

В ИК-6 Астраханской области заключенный Абдул-Малик Албагачиев объявил голодовку. Поводом для этого стал отказ в медицинской помощи, несмотря на то, что он страдает эпилепсией. Об этом сообщила правозащитная организация «Общественный вердикт», чьи юристы помогают адвокату Албагачиева Ирине Бирюковой.

Как сам он написал в письме, вечером 21 августа он почувствовал себя плохо и попросил тюремщиков вызвать ему врача. Однако дежуривший сотрудник ФСИН просьбу проигнорировал. Вместо этого он со своими коллегами начал провоцировать Албагачиева и других заключенных. Затем, пишет Албагачиев, около десяти сотрудников ФСИН принялись избивать одного из заключенных, а когда тот потерял сознание, унесли его в неизвестном направлении. В это время у самого Албагачиева случился эпилептический приступ.

«В связи с этим беспределом я отказываюсь от пищи. Такое ощущение, что я нахожусь в какой-то секретной тюрьме, где отсутствует какое-либо правосудие, где у узников нет никаких прав», — написал Албагачиев.

Защищающая его адвокат Ирина Бирюкова в связи с этим подготовила срочные обращения в прокуратуру Астраханской области, ФСИН России, Следственное Управление Астраханской области и местному омбудсмену. В них она требует проведения проверки и возбуждения уголовного дела.

Как напоминает «Общественный вердикт», в 2018 году Албагачиева пытали в ингушском «Центре Э», добиваясь от него признательных показаний. Пытки серьезно подорвали здоровье Албагачиева, в частности, у него начались приступы эпилепсии. Правозащитники отмечают, что во время таких приступов человека нельзя оставлять без помощи, так как это может привести к его смерти. Тем не менее сотрудники ФСИН уже не раз игнорировали это указание врачей.

Так, несколько недель назад во время очередного приступа эпилепсии тюремщики на два часа оставили Албагачиева лежащим на полу без медицинской помощи. При этом незадолго до приступа, почувствовав ухудшение своего состояния, Албагачиев просил вызвать ему врача, но тюремщики не стали этого делать.

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