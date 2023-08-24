В Ижевске признали нарушающим законодательство буклет кофейни, на котором в открытый купол колокольни собора заливается напиток из чайника

Удмуртское УФАС признали нарушающим закон буклет кофейни, на котором был изображен чайник, заливающий кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского.

Как пишут на сайте УФАС, в ходе рассмотрения дела Управление обратилось за комментариями в Ижевскую и Удмуртскую Епархию. Те, ознакомившись с буклетом, признали его «грубо нарушающим религиозные чувства верующих православных христиан».

Епархия разъяснила, что «частично демонтированный купол с крестом напоминает действия советских властей по разрушению святынь», а «изображение креста на падающем куполе» нарушает закон «О рекламе», согласно которому «в рекламе запрещено использовать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении религиозных символов и объектов культурного наследия».

После комментария Епархии УФАС признала буклет кофейни «ненадлежащим» и назначила штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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