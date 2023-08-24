В Челябинске повестки в военкомат вручили мужчинам, которые недавно получили российское гражданство и не встали на воинский учет — 7х7

Сотрудники военкоматов и ОМОНа вручили повестки четверым мужчинам на Китайском рынке. Троих мужчин, кто уже получал повестку, но не явился по ней, сразу увезли в военкомат. Какие именно повестки вручили мужчинам — не уточняется.

Полицейские из регионов начали проводить такие рейды в августе, пишет издание. Например, сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция увезла в военкомат 100 человек из проверенных четырехсот. Также иностранцев доставляли в военкоматы в Белгородской области и Чувашии.

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