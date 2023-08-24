В Петербурге учителям рассказали об украинской пропаганде, конкуренции с блогерами и угрозе искусственного интеллекта

В Петербурге прошел ежегодный педсовет, в котором приняли участие около двух тысяч педагогов и руководителей детских садов, школ, колледжей и вузов города. Об этом пишет местное издание «Ротонда».

Обращаясь к участникам, председатель петербургского парламента Александр Бельский посочувствовал педагогам, заявив, что учителям сейчас непросто конкурировать с блогерами, «не имеющими ни образования, ни знаний, но являющимися серьезным авторитетом для детей».

По его словам, актуальность этой проблемы видна на примере Украины. «Мы видим на примере братской нам страны Украины, как легко вложить в голову детей другие вещи. Как героями становятся Бандера, Шухевич — люди, которые убивали такое количество мирных жителей, что мы можем говорить о геноциде всего советского народа», — сказал Бельский.

В ходе мероприятия педагогам также показали видеоролик «С чего начинается родина». На кадрах дети пытаются ответить на вопросы с помощью искусственного интеллекта, но терпят неудачу — ИИ дает неправильные ответы. После этого на помощь детям приходят учителя, которые дают правильные ответы, а затем предлагают ученикам написать письмо воюющим в Украине солдатам.

Среди прочих к участникам педсовета обратился и губернатор Петербурга Александр Беглов. В своей речи он сообщил, что учителя из Мариуполя не бросали детей во время обстрелов, и даже делились с ними хлебом и водой. Беглов сравнил это с ситуацией в Петербурге во время пандемии ковида. Тогда, по его словам, педагоги «остались с учениками» на время дистанционки, «хотя сами болели». Беглов добавил, что побывавшие под обстрелами дети из Мариуполя получили психологическую травму, и теперь, отдыхая в детском лагере в Петербурге, забирают с собой хлеб с обеда. В связи с этим, отметил Беглов, воспитатели по рекомендации психологов по всему лагерю разложили хлеб и воду.

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