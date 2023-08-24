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Максима Каца заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о «фейках»

11:24 • 24.08.2023

Оппозиционер Максим Кац был приговорен к 8 годам колонии по делу о «фейках» заочно, сообщает «Медиазона»

Помимо заключения в колонии общего режима по делу о распространении «фейков» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), Басманный суд Москвы также запретил Кацу администрировать сайты в течение четырех лет. 

Поводом для уголовного дела против Каца стало видео про убийства российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча, которое он выложил на своем ютуб-канале 3 апреля 2022 года. Оппозиционер вину не признал, хотя не отрицал, что опубликовал этот ролик.

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