Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что самолет Пригожина мог быть сбит средствами ПВО. И вот почему

Самолет Евгения Пригожина, вероятно, был сбит ПВО — к такому выводу склоняется основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, проанализировав видео очевидцев. В ежедневной сводке с фронтов, которую Левиев ведет на YouTube-канале Майкла Наки, эксперт озвучил три аргумента, подтверждающие версию про ПВО.

Во-первых, на одном из видео с падающим самолетом он обнаружил инверсионный след — небольшое белое облако. «Мы видим, что самолет падает бесконтрольно. Судя по тем очертаниям, которые есть, у него явно отломлено одно крыло и хвостовая часть, — говорит Левиев. — ...Инверсионный след располагается ближе к очевидице, [чем летящий вниз самолет, который расположен дальше]. Это говорит о том, что это именно инверсионный след от ПВО».

Еще одна причина, по которой Левиев склоняется к версии про ПВО, — свидетельства очевидцев о количестве звуков взрыва. По свидетельству очевидицы, «бабахнуло два раза», пока самолет еще летел вниз. На другой записи, снятой уже после крушения самолета, очевидец говорит, что находился на улице и услышал три «хлопка».

В таком случае остаются только две версии, считает Левиев: взрыв на самом самолете или сбитие ПВО. «Из-за технической неисправности вот так самолеты не разваливаются, у него не отваливается крыло и хвост, — говорит Левиев. — Если это бомба, очевидцы услышали бы только один взрыв». Несколько взрывов очевидцы могут услышать как раз в случае, если они находятся относительно недалеко от системы ПВО: первый взрыв — пуск ракеты, второй взрыв — когда зенитная управляемая ракета преодолевает сверхзвук, третий — непосредственно взрыв ракеты около самолета. «Если это была бомба, откуда услышали два или три взрыва, у меня нет объяснений», — заключает эксперт.

Кроме того, на стоп-кадрах из записей очевидцев на некоторых деталях самолета видны отверстия, которые по форме и расположению напоминают следы работы поражающей зенитной управляемой ракеты, считает Левиев.

Версию про использование переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), который теоретически могли бы использовать украинские диверсанты на территории России, Левиев отвергает из-за сведений о высоте самолета, на которой он был сбит. По данным Flightradar, последняя стадия нормального полета самолета была на высоте 8,5 км — на эту высоту ПЗРК не достает.

Также Левиев напоминает, что недалеко от места падения в Тверской области есть авиабаза Хотилово, где размещаются подразделения 6-й армии ВВС и ПВО. Он предполагает, что в том числе там находятся и установки С-300, которые могли сбить самолет.

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