Украина заявила об успешной высадке своих военных в аннексированном Крыму. Что об этом известно

Группа украинских разведчиков провела успешную высадку на побережье аннексированного Крыма. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что высадка произошла в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут. Высадившись, украинские военные якобы вступили в бой с российскими, нанесли им потери в живой силе и технике, а затем «без потерь покинули место событий», утверждают в ГУР. Там также опубликовали видео, как утверждается, снятое во время операции.

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — сказал украинским изданиям «Громадське» и «Суспiльне» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представители ГУР также сообщили РБК-Украина, что высадка носила характер рейда и украинские военные уже вернулись.

В свою очередь, издание «Крым.Реалии» сообщило о взрывах, которые были слышны около 5 часов утра 24 августа возле села Маяк на мысе Тарханкут. По данным издания, там произошел бой с участием плавсредств и авиации. Там также отметили, что в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск ВКС России, а на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел российских войск.

Как пишет российский телеграм-канал Baza, в ночь на 24 августа неизвестные на резиновых лодках обстреляли кемпинг с туристами Оленевка Village в Черноморском районе. В свою очередь, российский телеграм-канал Shot утверждает, что у мыса Тарханкут были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами, которые понесли потери в 15-20 человек убитыми. В то же время российский провоенный блогер Владимир Романов написал, что, по его данным, украинцы ушли без потерь.

Российские официальные источники, включая власти аннексированного Крыма и Минобороны, сообщения о высадке украинских военных никак не комментировали.

Днем раньше ГУР МО Украины сообщило об уничтожении в районе села Оленевка — в пяти километрах от села Маяк российской зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Как именно была уничтожена зенитная установка, в ГУР не уточнили, но заявили, что это стало «болезненным ударом» по российской системе ПВО, который повлияет «на дальнейшие события в оккупированном Крыму».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.