В Москве оштрафовали экс-депутата, который после двух суток в ОВД оказался в больнице

Головинский районный суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей бывшего муниципального депутата от «Яблока» Никиту Ильина. Об пишет «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу суда и адвоката Ангелину Чашину.

Утром 13 июня в квартире Ильина прошел обыск в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, которого обвиняют в распространении «фейков» о российской армии и оправдании терроризма.

После обыска Ильина допросили, а затем составили на него протокол по административной статье о неповиновении полицейскому во время следственных действий. По ней Ильину грозило 15 суток. Силовики задержали его и доставили в суд. Однако там не приняли материал к рассмотрению и вернули его полицейским для доработки. После этого силовики снова направили протокол в суд и он снова вернул его. В итоге Ильин провел в ОВД максимально возможные 48 часов и был отпущен.

Позже полицейские в третий раз направили доработанный протокол в суд, однако заседания по нему несколько раз переносили. Причиной стало ухудшение здоровья Ильина после двух суток, проведенных в ОВД. Его госпитализировали в общей сложности четыре раза, а сейчас, по словам адвоката, он долечивается амбулаторно. Чагина добавила, что обжалует решение суда о штрафе.

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