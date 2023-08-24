Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости

На сайте пресс-службы Лукашенко появилось поздравление, обращенное к «братскому украинскому народу», с Днем независимости.

В тексте поздравления от Лукашенко говорится, что «испокон веков» предки украинцев и белорусов создавали семьи, воспитывали детей и «вместе мужественно боролись с фашизмом», и «по сегодняшний день» эти народы объединяет «уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре».

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», — заключил Лукашенко в поздравлении.

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