Временным преемником Суровикина назначили Афзалова — «РИА Новости»

После отставки Суровикина временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анонимный источник.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск.

Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Ранее об отстранении Суровикина от командования сообщили экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а затем РБК со ссылкой на анонимный источник, который добавил, что Суровикин перешел на другую работу. Журналистка Ксения Собчак утверждала, что Суровикина сняли с должности закрытым указом еще 18 августа.

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