ВЦИОМ начал опрашивать россиян об усталости от войны, смене элит, страхе перед диктатурой и всеобщей мобилизацией

Государственный ВЦИОМ начал проводить исследование, в котором спрашивает россиян об отношении к войне в Украине, смене элит, страхе перед диктатурой и всеобщей мобилизацией. На рассылку обратило внимание «Агентство».

В письмах, которые рассылает ВЦИОМ, говорится, что вопросы будут приходить каждый месяц на протяжении года. В опросе нужно выбрать один вариант ответа или степень согласия или не согласия с разными суждениями. За прохождение одного опроса ВЦИОМ будет платить 70 рублей.

В одном из вопросов отвечающих просят выбрать степень доверия к президенту, правительству, Госдуме, боевым частям российской армии, Минобороны, а также к ЧВК «Вагнер».

Несколько вопросов посвящены войне. Россиянам предлагают оценить следующие суждения:

— Дело зашло так далеко, что если Россия не победит в СВО на Украине, россиян просто уничтожат.

— Затягивание спецоперации на Украине – это результат предательства российских чиновников и генералов.

— России необходима смена элит.

— Я очень устал от специальной военной операции.

— Когда само существование России поставлено на карту, ради успеха военной операции оправданы любые средства.

В других вопросах россиян просят выразить степень «беспокойства реальными или возможными событиями». Среди них перечислены: «вымирание населения», «приток мигрантов», «крупные теракты», «гражданская война и революция», «всеобщая мобилизация», «установление диктатуры и массовые репрессии», «война с НАТО», «повышение цен и экономический кризис», а также «утрата национальной самобытности».

Также ВЦИОМ предлагает решить, какой опрашиваемые видят Россию в будущем: «благоустроенной», «великой», «современной», «социальной» или «демократической» страной. При этом выбрать можно только один ответ, «близкий взглядам и ценностям», либо отказаться от него вовсе, нажав «затрудняюсь ответить».

Помимо прочего, согласиться или не согласиться предлагают с тезисами «целомудрие — важная добродетель», «для общества лучше, когда людям позволено брать на себя ответственность за свою жизнь вместо того, чтобы жить под диктовку власти», «я восхищаюсь людьми, которые хранят девственность до брака».

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