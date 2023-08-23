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В учебнике от РАНХиГС вегетарианство назвали «культом смерти», а Путина сравнили со Сталиным. На это обратила внимание «Вёрстка»

11:15 • 23.08.2023

В учебном пособии, разработанном РАНХиГС, вегетарианство назвали «культом смерти», а Путина сравнили со Сталиным. С новым учебником ознакомилась «Вёрстка». 

Учебник «Основы российской государственности» разработали в РАНХиГС специально для гуманитарных вузов. В нем говорится, что цель западных ценностей — достижение «физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств». 

В учебнике заявляют, что «ультралиберальные идеологи» навязывают «культ смерти — эвтаназию для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания». Все это делается, по мнению авторов учебника, с целью сократить население. 

Также авторы учебника уверяют, что люди без семьи «становятся очень удобным объектом для манипулирования», а это грозит «утратой государственного суверенитета». 

Тезисы о политике и истории в учебном пособии строятся на противопоставлении Западу. Например, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нем «оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским». Владимира Путина же сравнивают с Иосифом Сталиным. Авторы учебника считают, что это политики, «при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене». 

«Вёрстка» обратила внимание, что коллективом авторов учебника руководит Сергей Перевезенцев. Он преподает на факультете политологии в МГУ и является сторонником православного понимания истории.

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