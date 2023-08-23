В Калифорнии гомофобный активист застрелил владелицу магазина из-за радужного флага

В Калифорнии гомофоб-активист Трэвис Икегучи застрелил 66-летнюю владелицу магазина одежды Лауру Карлетон. Поводом для нападения стал радужный флаг, который Карлетон вывесила снаружи магазина.

Полиция установила, что перед тем, как напасть на женщину, Трэвис Икегучи сорвал радужный флаг с ее магазина и выкрикивал в ее сторону гомофобные оскорбления. Икегучи застрелил Лауру Карлетон, после чего попытался скрыться и начал стрелять в приехавших полицейских. По Икегучи был открыт ответный огонь, от полученных ран он скончался.

По данным полиции, Трэвис Икегучи неоднократно публиковал в сети контент, разжигающий ненависть. В июле он запостил горящий радужный флаг.

Убитая Лаура Карлетон была матерью девяти детей. Семья и друзья Карлетон поделились, что она активно поддерживала ЛГБТК+, спонсировала центр Lake Arrowhead LGBTQ+ и участвовала в прайдах, несмотря на то, что не относила себя к ЛГБТК+ персонам.

«Она быстро скончалась в месте, которое она любила, делая то, что любила, и яростно защищая то, во что верила», — написали дочери погибшей Ари и Келси Карлетон.

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