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Три человека погибли при повторной атаке на санаторий в Белгородской области 

12:03 • 23.08.2023

Губернатор Гладков сообщил о трех погибших у белгородского санатория, куда беспилотник сбросил взрывное устройство. 

В селе Лавы Валуйского городского округа из-за повторного обстрела санатория погибли трое мирных жителей. «Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — написал губернатор Гладков. 

Утром 23 августа Гладков уже сообщал об атаке на территории этого же санатория. Тогда беспилотники сбросили две гранаты, но, по словам Гладкова, никто не пострадал.

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