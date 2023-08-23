Российские военные атаковали Одесскую область «Шахедами»

В результате атаки дронами-камикадзе в Одесской области вспыхнул пожар и повредились зернохранилища.

В ночь на 23 августа российская армия запустила несколько дронов-камикадзе «Шахед» в направлении южной части Одесской области.

Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер сообщил, что девять беспилотников удалось сбить ПВО, но после трехчасовой атаки возник пожар. «К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар общей площадью 700 кв. м. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», — написал Кипер в своем телеграм-канале. Пострадавших нет.

После выхода из «зерновой сделки» российская армия неоднократно обстреливала дронами и ракетами украинские порты, повреждая инфраструктуру и уничтожая склады с зерном.

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