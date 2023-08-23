Депутатку из Саратова исключат из «Единой России» за то, что она назвала Путина «никтошкой» и «чмом болотным»

Депутатку Совета депутатов города Маркса Саратовской области Юлию Трухманову исключат из партии за оскорбления в адрес Путина.

В сеть выложили запись разговора Юлии Трухмановой и самовыдвиженца Дмитрия Липенского. Обсуждая приватизацию, Липенский сказал, что в этом процессе участвовал Владимир Путин. Трухманова ответила, что Путин в то время носил портфель за Собчаком и наливал ему кофе, был «никтошкой» и «чмом болотным» (в 1990-х Путин был советником Анатолия Собчака, когда тот занимал пост председателя Ленинградского городского совета, а затем — заместителем, когда Собчак стал мэром Санкт-Петербурга).

Региональное отделение партии назвало слова Юлии Трухмановой «возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями». Депутатку пообещали исключить из партии, фракции и из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от «Единой России».

В свою очередь Трухманова заявила, что опубликованная запись «не соответствует смыслу состоявшегося разговора». «Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего президента, единственно правильная. В обсуждаемом моменте разговора, я также, пыталась донести мысль, что наш президент не стоял у истоков времени мошеннических схем приватизации, таких, например, структур, как „МММ“. Вырванные из контекста фразы никаким образом не относились к президенту. Полагаю, что звукозапись смонтирована», — написала Трухманова на своей странице во «ВКонтакте». Она также заявила, что обратится в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.