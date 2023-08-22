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Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину

15:59 • 22.08.2023

Команда Навального опубликовала фото и документацию яхты «Грейсфул», которая, как утверждается, принадлежит Владимиру Путину.

Ее стоимость расследователи оценили в 100 миллионов долларов. На борту судна есть вертолетная площадка, контрастные купели, 25-метровый бассейн, лаунж-зона с роялем и две большие спальни. Как следует из ремонтной ведомости, опубликованной вместе с фотографиями, обслуживание и ремонт яхты в 2022 году обошлись в 32 миллиона долларов.

Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину
Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину
Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину
Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину
Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину
Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину

На связь Путина с этой яхтой, по мнению соратников Навального, указывает то, что она записана на цепь офшоров, конечным бенефициаром которых является Петр Колбин. Этот же человек номинально владеет виноградниками при дворце Путина в Геленджике.

Также о принадлежности Путину, по мнению расследователей, говорит то, что на этой яхте работают те же сотрудники ФСО, которые работали на другой яхте Путина — «Шехерезаде». Кроме того, на фотографии кабинета, оборудованного на борту яхты, можно увидеть макет самой «Шехерезады» и телефон для спецсвязи, который невозможно найти в открытой продаже.

О связи яхты «Грейсфул» с Путиным также заявлял Минфин США. В июне 2022 года ведомство назвало ее «собственностью, в которой есть интерес» российского президента. 

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