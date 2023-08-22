Соратники Навального показали еще одну яхту, принадлежащую Путину

Команда Навального опубликовала фото и документацию яхты «Грейсфул», которая, как утверждается, принадлежит Владимиру Путину.

Ее стоимость расследователи оценили в 100 миллионов долларов. На борту судна есть вертолетная площадка, контрастные купели, 25-метровый бассейн, лаунж-зона с роялем и две большие спальни. Как следует из ремонтной ведомости, опубликованной вместе с фотографиями, обслуживание и ремонт яхты в 2022 году обошлись в 32 миллиона долларов.

На связь Путина с этой яхтой, по мнению соратников Навального, указывает то, что она записана на цепь офшоров, конечным бенефициаром которых является Петр Колбин. Этот же человек номинально владеет виноградниками при дворце Путина в Геленджике.

Также о принадлежности Путину, по мнению расследователей, говорит то, что на этой яхте работают те же сотрудники ФСО, которые работали на другой яхте Путина — «Шехерезаде». Кроме того, на фотографии кабинета, оборудованного на борту яхты, можно увидеть макет самой «Шехерезады» и телефон для спецсвязи, который невозможно найти в открытой продаже.

О связи яхты «Грейсфул» с Путиным также заявлял Минфин США. В июне 2022 года ведомство назвало ее «собственностью, в которой есть интерес» российского президента.

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