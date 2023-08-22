Бренд Uniqlo прекратил бизнес в России

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на одного из партнеров компании.

По его данным, магазины, где раньше располагался Uniqlo «заняли или занимают другие ритейлеры». Так, на месте японского бренда в «Атриуме» на Курском вокзале появился бутк Lime. Он же занял площади Uniqlo в торговом центре «Европолис» на проспекте Мира. В «Афимолл-сити», «Европейском» и ТРК «Форт Отрадное», а также в здании на Новом Арбате вместо Uniqlo теперь помещения арендует бренд Gloria Jeans.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года компания Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России. До этого в стране работали 49 бутиков. В конце января 2023 года их было уже 27. Выручка компании в прошлом году упала более чем вдвое — с почти 27 миллиардов до 12 миллиардов рублей.

При этом один из партнеров Uniqlo рассказал «Ведомостям», что владельцы не собираются ликвидировать компанию, «рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес» в России.

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