В Воронеже арестовали и оштрафовали украинского беженца, который срывал z-нашивки с подростков 

Железнодорожный районный суд Воронежа арестовал на 12 суток и оштрафовал на 35 тысяч рублей 38-летнего мужчину, который срывал нашивки с военной символикой с одежды подростков. Об этом сообщает региональное МВД.

Мужчину признали виновным по статьям о «дискредитации» российской армии и мелком хулиганстве. МВД не сообщает его имя.

Инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. 18 августа сотрудник телеканала РЕН Дмитрий Зименкин выложил видео разговора некой женщины и мужчины по имени Вова. На кадрах не видно их лиц, слышны только голоса. По словам женщины, оба они беженцы из Украины.

В начале видео она спросила у собеседника, зачем он срывал с ее ребенка нашивки — «зедки» и ЧВК Вагнера. Он ответил, что ему «западло, что ребенок носит какую-то символику». Позже мужчина добавил, что он выступает против войны. Его задержали на следующий день.

«Медиазона», ссылаясь на карточки дела, пишет, что задержанного мужчину зовут Владимир Заклязминский.

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