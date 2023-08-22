Силовики проводят проверку из-за фото целующихся девушек в Дагестане

Силовики проводят проверку, поводом для которой стала фотосессия двух девушек в Сулакском каньоне в Дагестане. На кадрах они целуются, пишет издание «7х7».

По его данным, фото девушек, одна из которых — бывшая участница телешоу «Пацанки» Лаурита Карпова, опубликовал некий фотограф из Дагестана.

Скриншот телеграм-канала «ТУТ ДАГЕСТАН»

Кадры распространились в местных пабликах, подписчики которых призвали разыскать и наказать девушек за «провокацию», заставив их публично извиниться. После этого фотограф, Карпова и ее подруга удалили фото из своих соцсетей.

В дагестанских пабликах также писали, что девушки обручились, однако сама Карпова заявила телеграм-каналу Baza, что они даже не встречаются.

Как утверждает телеграм-канал «Тут Дагестан», полиция проверяет девушек на фото на предмет «пропаганды ЛГБТ». По этой административной статье им может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

В свою очередь, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил, что проверкой этого случая должна заняться Генеральная прокуратура.

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