В Новосибирске уже второй независимый депутат сообщил о слежке за собой

Независимый депутат из Новосибирска Антон Картавин обнаружил в своей приемной провода, вероятно, от скрытой камеры видеонаблюдения. Об этом пишет издание «7х7». Днем ранее такую камеру в своем кабинете нашла коллега Картавина Светлана Каверзина.

Картавин предположил, что с помощью обнаруженных им проводов была подключена скрытая камера, которую, вероятно, сняли после того, как слежку за собой заметила Каверзина. Приемная Картавина располагается в подвальном помещении, которое принадлежит городу. Работать там он начал в 2021 году и ни с кем не делил приемную. Доступ в помещение, по словам Картавина, был только у него.

Он полагает, что скрытую камеру неизвестные установили там после ноября 2022 года — такая дата была указана на кабелях. По их расположению также можно предположить, что камера была направлена на стол, за которым он принимал местных жителей.

Картавин пообещал подать в полицию заявление о незаконной слежке. «У меня есть предположения, кто бы это мог быть. Но [эти догадки] на уровне обывателя — я видел такое в фильмах-боевиках… Какие звания и клички у этих людей, может быть, достоверно узнает полиция», — сказал он журналистам «7х7».

Накануне скрытую камеру в своем кабинете в ходе ремонта обнаружила независимый депутат из Новосибирска Светлана Каверзина. Она оставила ее в помещении, а на следующее утро камера исчезла, а провода, которыми она была подключена, оказались аккуратно срезаны.

Как отмечает «7х7», Картавин и Каверзина избирались от сообщества независимых кандидатов «Коалиция Новосибирск 2020».

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