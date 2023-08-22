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Ночью в Подмосковье сбили два беспилотника. Один упал в Красногорске рядом с многоэтажкой 

08:08 • 22.08.2023

В Московской области силы ПВО сбили два ударных беспилотника. Один из них упал в районе Красногорска, другой — около Часцов. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в Красногорске при падении дрона взрывной волной выбило окна в многоэтажке. «Повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — написал он в своем телеграм-канале. 

В Минобороны заявили, что над территорией Московской области средства ПВО уничтожили два беспилотника. Еще два дрона, по данным военного ведомства, «подавили комплексами РЭБ» и они потерпели крушение над территорией Брянской области.  

По данным РИА «Новости», рано утром отложили вылеты и не принимали рейсы аэропорты «Внуково» и «Домодедово». Сейчас они работают в штатном режиме. 

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