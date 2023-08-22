В Москве по делу о смертельном отравлении арбузом в «Магните» осудили дезинсектора

Люблинский районный суд Москвы осудил дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи москвичей арбузом, купленным в «Магните». Котова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 238 УК РФ), и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Кроме лишения свободы, суд также назначил Котову штраф в размере шести миллионов рублей по искам потерпевших о возмещении морального вреда. На время следствия и суда Котову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

9 сентября 2021 года трех членов семьи, жившей на на Совхозной улице на юго-востоке Москвы, госпитализировали с признаками острой интоксикации. Позже 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка умерли. Как сообщалось, незадолго до отравления все трое ели арбуз, купленный в магазине «Магнит».

Следователи обнаружили на арбузе, купленном отравившимися, а также на других арбузах в магазине следы инсектицида, и посчитали, что именно он привел к смерти людей. Позже силовики задержали Антона Котова, который будучи сотрудником компании «Климовск-Дез», проводил дезинсекцию в «Магните».

Следователи утверждали, что Котов, «желая снизить объем своей работы», не проинформировал представителей магазина о мерах предосторожности, потребовал от представителя магазина покинуть помещение и «обработал торговый зал с находящейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки». Котов своей вины не признал, а его коллеги устроили кампанию в сети в его защиту. Для этого они записывали видео, на которых сначала опрыскивали арбуз тем же средством, которое использовал Котов, а затем ели его.

РБК писал, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля — токсичного вещества, которое содержится в тормозных жидкостях и антифризах, средствах для мытья стекол и кремах для обуви.

В свою очередь, телеканал «РЕН» сообщал, что после отравления семьи на Совхозной улице жителям дома, в котором она жила, запретили пользоваться водопроводной водой, а криминалисты тщательно исследовали краны и стояки. Кроме того, сообщалось, что еще нескольких жителей Совхозной улицы позже госпитализировали с симптомами отравления.

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