Заведующая детским садом в Ставропольском крае уволилась после доносов из-за ее антивоенной позиции

Заведующая детсадом в селе Донская Балка Ставропольского края уволилась после доносов и давления со стороны односельчан.

В начале августа в ютуб-канале «Неравнодушный гражданин Светлоград» появилось видео с обращениями жительниц села Донская Балка. В обращении они просили уволить заведующую детским садом № 21 «Ласточка» Светлану Шелар.

Одна из женщин представилась сестрой погибшего на войне в Украине Артема Скрипкина, вдова которого работала в детском саду вместе с Шелар. По словам женщины, вдова попросила три дня отгула для проведения похорон, на что Светлана Шелар согласилась, но высказала, что погибший был «не прав» и он пошел туда «ее родных убивать» — у Шелар в Украине остались двое сыновей и другие родственники.

Сестра погибшего на войне Скрипкина добавила, что жители села слышали, как Шелар «неоднократно» критиковала вторжение в Украину, а ее муж, по их словам, «ходит иногда выпивший зигует».



Жители Донской Балки собирали подписи за увольнение Шелар из детского сада и жаловались на нее в районный отдел образования. Глава района Наталья Конкина сообщила, что силовики проводили проверку, но «оснований для возбуждения дела об административном правонарушении не найдено». Конкина также рассказала о решении Шелар уволиться: «Вместе с тем, заведующая детсадом Шелар С.Н. направила в отдел образования заявление об увольнении, оно удовлетворено», — написала она.

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